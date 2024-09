GTA 6 è stato rinviato secondo un rumor che ha indicato il periodo di uscita della versione PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 8 settembre 2024) GTA 6 èinternamente da Rockstar Games al 2026, stando ad un nuovoche sta facendo il giro del web in queste ore. Inoltre in questa indiscrezione sono state condivise delle informazioni più precise in merito al lancioPC. Addentrandoci nello specificoquestione, questa nuova indiscrezione è stata condivisa in questa giornata da un noto modder e collaboratore di GTABase.com, conosciuto con il nickname di Liam, che ha precisato di aver ottenuto queste informazioni da “diversi sviluppatori” presenti all’interno di “due studi”, al lavoro proprio sul sesto capitolo di Grand Theft Auto. Ad ogni modol’indiscrezione di cui sopra Rockstar Games ha deciso di rinviare GTA 6 alla metà del 2026, non riuscendo di conseguenza a rispettare l’attualedi lancio ufficiale, fissato nel corso dell’autunno del 2025.