Fungaiolo colto da malore sulla pista ’stadio dello slalom’ soccorso in elicottero

(Di domenica 8 settembre 2024) È atterrato sulle piste da sci del Corno alle Scale l’del 118 partito ieri mattina da Pavullo per soccorrere unda. L’uomo era andato con due amici in cerca di funghi. I tre hanno iniziato a cercare nella zona denominatapercorrendola in salita, ma a un certo punto uno di loro, un sessantacinquenne residente a Lizzano, ha accusato un forte dolore al torace con difficoltà respiratoria. Erano circa le 8.30 quando i compagni hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto. Sul posto sono stati inviati l’ambulanza di Lizzano, la squadra in pronta partenza delAlpino stazione Corno alle Scale e l’118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico di eli