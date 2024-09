Forti temporali | Rischio allagamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Nuova ondata di maltempo prevista per oggi a Milano e scatta quindi l’allerta gialla in città perdie esondazioni dei fiumi, mentre a nord ilè arancione. La fase acuta della perturbazione è prevista a partire dal pomeriggio di oggi, proseguendo durante la sera e la notte per arrivare fino alle prime ore di lunedì. L’allerta è stata rilanciata sul proprio priofilo Facebook anche dall’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile Marco Granelli: "Oltre aiin città - scrive Granelli - potremmo avere innalzamenti di Seveso e Lambro. Sul Seveso la vasca è stata svuotata e quindi pronta per accogliere la piena, anche se ancora oggi è la sola, fino a quando la Regione non farà quelle di Senago e Lentate. Sul Lambro potremmo averenel Parco Lambro e al quartiere Ponte Lambro.