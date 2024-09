Ettore Cattaneo il dentista volante di Milano | Sia reso omaggio al pioniere dell’aviazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Melegnano () – “Riscopriamo la figura di, aviatore di Melegnano, campione del volo a vela e costruttore aeronautico. La sua città natale gli dedichi una via”. La storia del ““, medico prestato all’aeronautica, nato a Melegnano nel 1898 e morto anel 1972, rivive in una biografia che Roberto Smacchia, 56enne di Casaletto Lodigiano, appassionato di storia locale, si accinge a scrivere e per la quale è intenzionato a spulciare archivi e raccogliere documenti. Per approfondire la vicenda del pilota che nel 1921 partecipò con D’Annunzio all’occupazione di Fiume, Smacchia si è procurato un libro scritto dallo stessonel 1933, “Il volo a vela e il suo domani“. “Si tratta di un volume che apparteneva a un professore di Albenga, autografato dallo stesso autore.