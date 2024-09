Era impossibile sopravvivere Capezzone finale scontato per Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) Si discute delle dimissioni di Gennarodopo il caso che ha coinvolto anche Maria Rosaria Boccia nel corso della puntata dell'8 settembre di Zona Bianca, il talk show domenicale condotto da Giuseppe Brindisi. Tra gli ospiti c'è Daniele, direttore editoriale di Libero, che non aveva dubbi suldi questa storia: “Questo non è un caso da manette, è un caso da Bagaglino, che è molto peggio dal mio punto di vista. Figurati se noi di Libero avevamo sentimenti negativi per, anzi secondo me è stato un bravo ministro, e abbiamo detto che un politico può resistere a tutto, a errori, a sconfitte, ma non puòal ridicolo. Lo diciamo dal primo giorno. Se diventi un meme, se diventi oggetto di risate, non si va da nessuna parte e purtroppo gli è capitato per un suo grave errore e il sipario doveva calare, secondo me doveva calare anche prima”.