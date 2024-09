Endless love trame dall' 8 al 14 settembre 2024 | Kemal vicino alla verità

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 8 settembre 2024)Soydere potrebbe scoprire finalmente che la piccola Deniz è sua figlia, come segnalano ledi'8 al 14. Intanto, Zehir non riuscirà a convincere Zehra ad accettare l'offerta di lavoro di, mentre Hakan e Zeynep si avvicineranno e l'uomo le darà la lettera che Ozan le ha scritto prima di morire. Poco dopo,vincerà la gara d'appalto per il sito minerario e lui e Asu si ritroveranno al ristorante con Emir e Nihan e Kozcuoglu gli dirà che la sua fidanzata gli ha venduto il 50% delle sue azioni. Soydere andrà in escandescenze e solleciterà Asu a non nascondergli più nulla. Successivamente,chiederà ad Hakan di indagare sull'incidente in cui è morto il direttore del carcere, ma lui informerà subito Emir, mentre i rapporti tra Leyla ediventeranno tesi. La donna, dal canto suo, si imbatterà di nuovo in Hayan.