Due giovani motociclisti morti in poche ore 20 da inizio anno

(Di domenica 8 settembre 2024) Una media di circa dueal mese, venti da. E questo solo se si considera i, la categoria più esposta. Le ultime vittime della strada sono Yemlal El Arbi e Simone Monzio Compagnoni. Entrambi 33 anni, entrambi in sella a una moto, entrambi caduti sulle strade del capoluogo a 15 ore di distanza l’uno dall’altro. Il primo sabato mattina in via Petrarca, pieno centro città; il secondo venerdì sera in via per Grumello, teatro di altre tragedie simili (a proposito, dopo il terzo morto in dieci mesi il Comune di Bergamo ha annunciato i lavori anticipati per la rotatoria, considerata una possibile soluzione all’so problema sicurezza). Yemlal El Arbi, per tutti ‘Zaccaria’, si era trasferito un paio di anni fa da Comun Nuovo a Osio Sotto, con la moglie e il figlio piccolo.