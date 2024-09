Conte | Non ho più sentito Grillo Ma se c’è un soggetto sopraelevato nel M5s io non resto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 settembre 2024 – L'uscita dal M5s di Beppe"è una prospettiva a cui noi non abbiamo mai pensato, neppure immaginato, e che mi sorprenderebbe tanto perché sarebbe la massima contraddizione". A dirlo è Giuseppe, che però detta la condizioni per restare alla guida del Movimento. "Io non accetterò mai di vivere in una comunità in cui c'è unrispetto alla comunità stessa, perché è un principio antidemocratico – dice ospite alla festa del Fatto Quotidiano –. Quindi se passa questo principio, e non vedo come possa passare, io non potrei esserci perché tutta la mia vita di giurista e di politico non può accettare che ci sia una sopraelevazione di unrispetto alla comunità stessa degli iscritti".