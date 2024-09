Conte a Grillo | no soggetto sopraelevato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 8 settembre 2024) 17.10 "Non è questione, ma una questione-comunità che vuole discutere. E' un principio politico e giuridico. Io non accetterò mai di vivere in una comunità in cui c'è unrispetto alla comunità stessa. E' un principio antidemocratico.Se passa questo principio,io non potrei esserci". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppealla Festa del Fatto.Sui rapporti con Iv:"E' il popolo italiano che non si fida più di Renzi. Mai potremo lavorare con Renzi e costruire un progetto"