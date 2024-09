Amichevoli | il Canada vince negli Stati Uniti dopo 67 anni finisce 2-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024)la grande Copa America 2024 che lo ha visto concludere al quarto posto, ilscrive un’altra importante pagina della sua storia e torna are in casa degli67dall’ultima volta. Nell’amichevole disputata a Kansas City, nel Missouri, la nazionale dell’acero ha trionfato infatti per 2-1. Ad aprire le marcature pocoil quarto d’ora è Jacob Shaffelburg uno dei tre giocatori canadesi che gioca nella Mls, a Nashville. Nella ripresa arriva il raddoppio di David, prima del gol della bandiera statunitense con Luca De La Torre. Ai canadesi una vittoria sul suolo americano mancava dalle qualificazioni alla Coppa del Mondo a St. Louis nel 1957, ed è stata ampiamente meritata, anche grazie all’ottimo lavoro del tecnico Jesse Marsch, ex Lipsia e Salisburgo.