Zelensky a Cernobbio | Ho preparato un piano e siamo più vicini alla fine della guerra

(Di sabato 7 settembre 2024) “Houne voglio condividerlo con il presidente vigente in carica degli Stati Uniti perché ci sono alcuni punti che dipendono dall’America”, così Volodymyr. Il presidente dell’Ucraina,, in provincia di Como, dove è ospite del Teha Forum, ha rilasciato un’intervista a Rai 1. “Spero che avrò occasione di far vedere questoa Biden e ai candidati per la presidenza Usa, Harris e Trump, e avere un back e un riscontro. Noi vogliamo delle garanzie”, continua. “Al momento non abbiamo condiviso niente. Il primo contatto ci sarà con Biden. Si tratta non solo di armi, ma anche di questioni importanti globali. Insomma, parliamo di un pacchetto concreto di difesa. E se lo avremo sarà un forte deterrente per la Russia e per poter terminare laalle condizioni diplomatiche”, spiega.