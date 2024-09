Tennis Sinner finalista allo Us Open

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 7 settembre 2024) 0.25 Jannikaccede per la prima volta in carriera (è anche il primo italiano in assoluto) alla finale dello Us. In semifinale sconfitto l'inglese Jack Draper (n.25 del seeding) 7-5 7-6 (7-3) 6-2 in 3h04'. Parita complicata per,che fatica a strappare il servizio. Nel 1° set break cel n.1 Atp, ma immediato controbreak di Draper per il 4-4.ha la meglio solo in coda. Senza break un 2° set 'monstre' (1h28'), con l'inglese che ha problemi di stomaco ma resiste fino al tiebreak. Nel 3° crolla.