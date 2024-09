Stipendi in Italia la classifica delle province dove si guadagna di più

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 7 settembre 2024)spaccata anche sugli. Un nuovo studio della Cgia di Mestre hato tutte ledel nostro Paese in base alla retribuzione media lorda che i lavoratori percepiscono. I dati mostrano una concentrazione dielevati al Nord, con Milano che stacca di netto tutte le altre zone d’. Ottimi risultati anche per ledell’Emilia Romagna grazie alla grande concentrazione di aziende che operano in settori dall’alto valore aggiunto. La produttività è anche la ragione per cui ledel Sud sono nei posti più bassi della. I bassi livelli di valore aggiunto dei settori più diffusi in queste regioni, per primo il turismo, impoveriscono la popolazione, con lesiciliane e calabresi che sono tra quelle maggiormente in difficoltà nel paragone con il resto del Paese.