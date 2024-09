Sta passando un aereo Panico ad Affari tuoi | cosa è successo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Torna, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nella puntata di oggi, sabato 7 settembre, come concorrente in gara c'è la splendida Desiré. Lei è una veterana del gioco, dato che è ormai arrivata alla 25esima puntata. DI porfessione fà l'assistente di vola. Ma, scherzo del destino, ad assisterla c'è proprio la mamma. "Sono una commerciante - si è presentata così ai telespettatori - gestisco un'attività.". Un suono assordante di uninterrompe l'introduzione della signora. Risate in studio, con De Martino in evidente imbarazzo. Desiré e sua mamma sono arrivate all'ultima manche del gioco con la possibilità di giocarsi 28mila euro. Le due, per paura di portarsi a casa solo 200 euro, hanno deciso di tentare il tutto per tutto. Desirè, infatti, ha deciso di accettare 28mila euro. Una decisione forse azzardata.