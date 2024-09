Slittano Amici Uomini e Donne e Tu Si Que Vales | quando partiranno

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 7 settembre 2024) Bisognerà aspettare ancora un po’ per tornare a goderci i programmi di Maria De Filippi, chedi almeno una settimana. Dovremo pazientare per vedere la presentazione dei nuovi tronisti ao scoprire la classe di24, così come ci toccherà attendere per gli scherzi tra Sabrina Ferilli e la De Filippi a Tu Si Quele trasmissioni di Maria De Filippi:e Tu Si Que. Stando alle ultime notiziedi Maria sarebbe dovuto partire domenica 15 settembre, ma non sarà così, al suo posto ci sarà Beautiful e Endless Love, il ritorno dei ragazzi e dei prof adesso è fissato per il 22 settembre. Proprio come il talent showanchee Tu Si Que. Il dating show di Canale 5 era previsto per lunedì 9 settembre, poi si è parlato del 16 settembre e adesso pare che debutterà lunedì 23.