Pesaro uccide a coltellate la moglie di 38 anni davanti ai figli Era già denunciato per maltrattamenti

(Di sabato 7 settembre 2024) Femminicidio nella notte nel Pesarese, a Montemaggiore al Metauro: un uomo di 54ha ucciso ala, 38enne di origini brasiliane nella casa in cui viveva con il marito. La donna è morta in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’uomo è ora in stato di fermo alla caserma di Fano. Dopo il delitto l’uomo è stato fermato per omicidio volontario e attualmente è trattenuto in caserma dei carabinieri della compagnia di Fano.laaiL’aggressione mortale sarebbe avvenuta attorno alle 2 della notte scorsa,ai 3della coppia, il più grande dei tre appena quattordicenne. Secondo le prime informazioni, l’uomo l’avrebbe accoltellata più volte al culmine di una lite notturna.