Pensioni anticipate si va verso un peggioramento delle condizioni | cosa aspettarsi nel 2025

(Di sabato 7 settembre 2024) Futuro nero per le. I tempi di decorrenza saranno sempre più lunghi e i paletti più stringenti. Le ipotesi sul. Il Governo ha in mente una stretta ulteriore sulle. Lo scopo è spingere i lavoratori a non lasciare il mondo del lavoro se non al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Quali strategie metterà in atto per raggiungere l’obiettivo., le novità non sono entusiasmanti (Informazioneoggi.it)Il contesto nel quale deve agire il Governo non è idilliaco. C’è l’inverno demografico, l’invecchiamento della popolazione, il debito pubblico da ridurre, la Riformastica da pianificare. Tanti fattori che sono difficili da gestire soprattutto perché non ci sono le risorse sufficienti per mettere in atto interventi efficaci.