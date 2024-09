Mo | Centcom ‘distrutti drone e veicolo supporto Houthi nello Yemen’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2024) Washington, 7 set. (Adnkronos) – Il Comando centrale degli Stati Uniti () ha reso noto di aver distrutto une undiin una zona dello Yemen controllata dal gruppo armato. “Abbiamo stabilito – ha scritto ilsu X – che questi mezzi rappresentavano una minaccia chiara e imminente per le forze statunitensi e della coalizione e per le navi mercantili nella regione. Questa azione è stata intrapresa per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure e protette”. L'articolo Mo:CalcioWeb.