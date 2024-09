Milan Musah | Sono ambizioso abbiamo una squadra forte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) “Ioe credo in questo gruppo:una. Se impariamo le cose e alziamo il livello credo che possiamo fare grandissime cose in questa stagione”. Lo ha detto ai microfoni di Mediaset, il centrocampista del, Yunusche non nasconde l’ottimismo per questa stagione nonostante la partenza a rilento con due punti in tre partite. “Secondo anno al? Ho più esperienza – aggiunge -, conosco di più il campionato e gli avversari. Posso controllare meglio i tempi delle partite”. Allo statunitense manca ancora il primo gol rossonero: “Devo dire che è un po’ frustrante non essere ancora riuscito ad andare a segno. Sto lavorando per aumentare le possibilità che ciò accada in partita”.: “una” SportFace.