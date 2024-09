Massese Certaldo forte ma noi siamo tosti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Laha svolto ieri il suo ultimo allenamento della settimana e vive queste ore antecedenti all’esordio nel campionato d’Eccellenza con particolare trepidazione. "Personalmente non vedo l’ora di scendere in campo a Massa – ha anticipato il tecnico Massimiliano Pisciotta –. Giocare per la prima volta nel nostro stadio davanti ai nostri tifosi sarà una bella emozione". Al debutto i bianconeri si troveranno di fronte un avversario temibile come il. "E’ una squadra organizzata di cui si hanno un po’ meno informazioni rispetto alle altre che facevano il nostro campionato, ma i giocatori li conosciamo bene. Affronteremo questa gara sapendo che è uno scoglio difficilissimo. Sappiamo che l’anno scorso ilgiocava in serie D e quindi è da prendere con le molle.