LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | tanta Italia nel pomeriggio nove azzurri in finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.45 Si chiude qui ladella mattinata deldelle. Finali dalle 17.30, a dopo! 11.43 Sonogliad accedere alle finali del, oltre alla staffetta 4×100 stile libero 34 punti che partirà in corsia 4. 11.40 Monica Boggioni si prende la vittoria in 3’35”39 e si prende il pass per la! 3’35”39 avanti a Shenggao He; avanza anche Ghiretti con il sesto tempo! 11.33 3’30”05 il tempo della cinese Jiao Cheng, avanti alla giapponese Maori Yui in 3’46”71. Ghiretti scala in quarta piazza provvisoria. 11.26 Secondo tempo per Giulia Ghiretti: il suo 3’47”28 è peggiore soltanto a Lu Dong, prima in 3’36”21. 11.20 Monica Boggioni sarà invece nella terza. 11.19 Ultima gara di mattinata, 200 misti donne SM5: Giulia Ghiretti nella prima batteria. 11.17 Ostapchenko vince la batteria in 3’21”21.