I Cosang sono tornati Zero trap e tanto rap di denuncia in ‘Dinastia’ non si piegano alle mode

(Di sabato 7 settembre 2024) I. La reunion di uno dei gruppi rap più importanti d’Europa ha sicuramente scosso l’ambiente dell’hip hop e in generale della musica italiana. Soprattutto dopo le discussioni tra Luchè e Ntò avvenute mezzo social nell’ultimo anno. Dopo 12 anni ritornano insieme e i loro concerti settembrini a Napoligià sold out. Il loro nuovo cd Dinastia, non è per niente un lavoro “commerciale”, molti si aspettavano brani da tiktok. Dinastia è tutt’altro.rap, flow veloci e beat di altissimo livello. L’intro del brano “Nun è mai fernut” e di “Dinastia” è ai livelli del beat tratto dal “Fantastico mondo di Amelie” che generò il più celebre brano del duo, ovvero “Into ’o rion”.