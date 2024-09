Georgia-Repubblica Ceca Kvaratskhelia ipnotizza il portiere | VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 7 settembre 2024) L’attaccante del Napolibrilla in Nations League: suo il rigore che sblocca la partita e l’assist per il raddoppio nella vittoria 4-1 della. Ladomina lain Nations League, conquistando una convincente vittoria per 4-1. Protagonista assoluto della serata è stato Kvicha, stella del Napoli, che ha guidato la sua nazionale con una prestazione di alto livello. Il talentono ha aperto le marcature al 33? minuto, trasformando con freddezza un calcio di rigore. La sua esecuzione dal dischetto ha mostrato tutta la sua classe, superando ilceco con un tiro preciso e potente. Non contento di aver sbloccato il risultato,si è poi reso protagonista dell’azione del raddoppio. Con una giocata delle sue, ha servito un assist perfetto per il compagno Chakvetadze, che ha finalizzato portando lasul 2-0.