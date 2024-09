D’Aloia aderisce a Forza Italia Rubano | Crescente fiducia nel nostro impegno per il territorio  

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPina, assessore comunale di Casalduni, ha ufficialmente aderito a. Alle elezioni comunali,ha ottenuto 103 voti di preferenza, risultando la seconda candidata più votata tra gli eletti. “Ho deciso di aderire aperché è la casa dei moderati, il partito che rappresenta meglio i valori in cui mi riconosco”, ha dichiarato Pina. “Mi ha colpito particolarmente il radicamento dinelterritorio e la presenza costante del parlamentare Francesco Mariatra la gente. Non eravamo abituati a questo tipo di vicinanza: prima gli eletti voltavano le spalle al territorio già il giorno dopo le elezioni. Con, invece, vedo unconcreto per il cambiamento.