Calhanoglu fa felice l’Inter | Sto meglio! Pallone d’Oro onore

(Di sabato 7 settembre 2024)ha giocato nel pareggio per 0-0 di ieri sera fra Galles e Turchia, entrando nel corso della ripresa. Il centrocampista delnon era al, eredità della partita contro l’Atalanta, ma al termine del match di Cardiff ha tranquillizzato parlando con TV8.5.COSÌ – Hakanera tornato in gruppo giovedì, alla vigilia di Galles-Turchia, dopo l’affaticamento che lo aveva portato al cambio in Inter-Atalanta. Ieri sera, Vincenzo Montella lo ha mandato in campo al 64? per Orkun Kokcu: «Grazie a Dio sto. Ho riposato per quattro giorni, spero di giocare nella prossima partita (lunedì alle 20.45 contro l’Islanda, ndr). Sappiamo che i nostri tifosi ci sosterranno, speriamo di vincerla. Il Galles ci ha messo in una situazione difficile, non siamo riusciti a iniziare la gara come volevamo. Avremmo potuto giocare moltoda dietro.