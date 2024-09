Apre la piscina coperta | pochi spazi e in ritardo Nuovo impianto nel 2026

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Con le modalità di unridotto all’osso dai ben noti problemi, ridopo la pausa agostana lacomunaledi viale Gorizia che tornerà ad accogliere gli appassionati del nuoto e delle discipline acquatiche a partire da lunedì 16 settembre, data già programmata per le società sportive: per quanto riguarda il nuoto libero, invece, la ripresa dell’attività era inizialmente prevista per lunedì 9 settembre e ildi una settimana è legato alla necessità di completare alcune lavorazioni che interessano l’automatismo che regola il flusso e la filtrazione dell’acqua della vasca, oltre al ripristino dei sistemi di sicurezza dell’tecnologico. Per le iscrizioni ai corsi di nuoto e per avere informazioni sugli abbonamenti attivati, la segreteria della"Ferdinando Villa" è operativa dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.