US Open 2024 Errani-Vavassori campioni nel doppio misto | Siamo senza parole è più di un sogno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024) New York – Una splendida conquista per il tennis italiano che macina vittorie e passi storici nello sport mondiale. Nella serata di ieri sera (ora italiana), Sarae Andreahanno alzato al cielo di New York il Trofeo degli USdel. (leggi qui) Un successo storico per entrambi e per i colori azzurri. Mai nella storia era accaduto prima. Due set a zero sulla coppia americana Youg-Townsend hanno sancito supremazia e leggenda. Ledi– Fonte supertennis.tv Il trofeo è lì accanto, lo accarezzano con la coda dell’occhio mentre – raggianti e leggeri – raccontano la loro giornata speciale. Sara, Andreae il primo titolo Slam di una coppia tutta italiana nella storia del