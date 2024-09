Tutto pronto per la classica Coppa Ciuffenna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arezzo, 6 settembre 2024 – Martedì prossimo a Loro, si correrà la, giunta all'83esima edizione, 96esima se si considera laAntica, decima festa della montagna, ottavo memorial Massimiliano Parenti con l'organizzazione della Lorese diretta da Luciano Gambini. La gara è riservata ad Under 23 ed Elite. Il percorso prevede un circuito da ripetere 11 volte di 14,9 km l'uno sul tratto Loro, bivio Casalini, Gangherete, Terranuova, Penna e ascesa a Loro. Totale 164 chilometri, partenza alle 13,15, arrivo verso le 17,10-17,20. Sono già circa 170 i corridori iscritti, in rappresentanza di quasi tutte le migliori formazioni nazionali come Mbh Bank Colpack, Zalf Fior, Trevigiani che potrebbe presentare il campione italiano Under 23, Zamperini, la Maltinti con i campioni toscani Salvadori e Nicoli, Hopplà Petroli Firenze, Mastromarco, Aran e tante altre.