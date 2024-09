Tifosi al Motogp di Misano sale la febbre e Bagnaia cerca la rivincita dopo Aragon

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024)Adriatico (Rimini), 6 settembre 2024 — La delusione è stata tanta, lo spavento pure. Se l’è vista brutta Francescoad Aragón, in un weekend completamente da dimenticare. Marc Marquez, futuro compagno di squadra nel team ufficiale Ducati dal 2025, ha dominato in lungo e largo, con la sensazione di tutti che quando è in palla è seriamente difficile da contenere. La cosa che più brucia, però, è il fratello Alex, suo compagno in Gresini, finito gratuitamente sulla spalla di Pecco nel finale di gara. Il tutto senza chiedere scusa, nonostante il torinese fosse già a terra per impostare la traiettoria in curva.