Stranger Eyes recensione Venezia 81 | il voyerismo della società digitale non perdona

(Di venerdì 6 settembre 2024) Da81, in concorso, la nostradidel singaporiano Siew Hua Yeo: un thriller dello sguardo che cerca il sentimento analogico all’interno del mondo, tra fascinazione e pericolo delLache racconta, diretto dal giovane singaporiano Siew Hua Yeo già vincitore a Locarno nel 2018, non è affatto distante dalla distopia orwelliana di lungo corso ma anzi sembra rappresentarne una sorta di prologo, di tetra avvisaglia. Sulla coda di81 è arrivato questo thriller dello sguardo che cerca il sentimento analogico nel mondo, tra perversione e, con un’andatura molto compassata che potrebbe repellere e la capacità di deflagrare nell’emozione solo in un finale che ha quasi i contorni di un dramedy romantico.