Spiagge Cna Balneari | Siamo insoddisfatti

(Di venerdì 6 settembre 2024) ROMA – “Il provvedimento sulle concessioniadottato dal consiglio dei ministri non ci soddisfa. Se da un lato, infatti, la continuità delle attuali concessioni fino al 30 settembre del 2027 è positiva, i criteri previsti per il nuovo assetto non tutelano le imprese al momento attive”. Lo si legge in un comunicato di CNA. “Allungare l’efficacia delle attuali concessioni per tre anni – sottolinea la nota – concede alle amministrazioni competenti e alle imprese un tempo congruo per programmare il futuro di un settore trainante per il turismo e per l’economia”.