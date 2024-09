Softball Europei 2024 | Italia impeccabile al Super Round battuta anche la Repubblica Ceca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Cinque vittorie su cinque. L’– già certa di giocare la finale – batte 7-2 lae archivia nel migliore dei modi ilaglidi. La partita è in discesa sin dal primo inning con tre punti frutto del doppio di Mc Kenzie Barbara con le basi piene occupate da Dayton, Piancastelli e Filler. Altri due punti arrivano nel quinto inning. Koutsoyanopulos si sblocca con un singolo, poi mette a refertouna base rubata. Isabella Dayton va quindi in prima. E a dare l’impulso per l’allungo decisivo è Erika Piancastelli con un lungo doppio contro le recinzioni dell’esterno centro-destra. Laaccorcia subito, ma l’costruisce il 6-2 con Melany Sheldon. Non è finita ed è Elisa Cecchetti a portare Piancastelli al 7-2 con un singolo. Per la finale di domani, sabato 7 settembre, alle ore 16.30, bisognerà solo aspettare la sfidante.