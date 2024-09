Pegula-Sabalenka in tv | data orario canale e diretta streaming finale US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Jessicase la vedrà oggi contro Arynanel match valido per ladegli US. Stesso identico scenario dello scorso anno, con la tennista bielorussa, numero 2 del mondo, che contende il titolo a una beniamina del pubblico di casa. Stavolta l’avversaria di, ampiamente favorita, non sarà Coco Gauff bensì Jessica, alla primaSlam in carriera dopo aver battuto rivali del calibro di Swiatek e Muchova. La tigre di Minsk è avanti 5-2 nei precedenti ed ha vinto agevolmente il più recente, nelladi Cincinnati: sarà lei a scendere in campo con i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 7 settembre sull’Arthur Ashe Stadium alle 22:00. La copertura televisiva degli Usè affia Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch.