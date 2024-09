Orban attacca Salis e i suoi compagni | Hanno fatto eleggere una criminale ora resterà impunita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Venire in Ungheria in modo organizzato e commettere atti di violenza contro cittadini che camminano per strada e poi essere eletti nel Parlamento europeo e’ nello stile italiano. Non ungherese”: lo ha detto il premier ungherese Viktordurante un punto stampa al Forum THEA a Cernobbio(Co) commentando l’elezione di Ilariaal Parlamento europeo.contro: ora non possiamo perseguirla “È un crimine – ha rimarcato – Anche se adesso non possiamo perseguirla perché il parlamento probabilmente le concederà l’immunità”. Il premier ungherese ha sottolineato che la candidatura “è una questione italiana, se vi piace delegare questo tipo di persone è un affare vostro”. Dal punto di vista dell’Ungheria e’ piu’ che sorprendente”.