Nuove telecamere in centro a Latina | il progetto del Comune per garantire maggiore sicurezza

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ildiha approvato un nuovoper l’installazione didi videosorveglianza in alcune delle zone più sensibili della città. Con una delibera della giunta, su indirizzo del sindaco Matilde Celentano, è stato dato il via libera al piano di fattibilità tecnico-economica per l’implementazione del sistema di videosorveglianza e lettura targhe. Il, il cui costo presunto è di 60mila euro, mira a migliorare lapubblica e la fruibilità degli spazi urbani. Aree interessate Lesaranno installate in punti strategici come piazza del Popolo, piazza San Marco, Villaggio Trieste e i giardini Falcone e Borsellino. Dotate di tecnologia avanzata, saranno in grado di monitorare sia aree ben illuminate sia zone più buie, garantendo una sorveglianza completa.