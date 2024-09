NHL 25 pubblicato il primo video Deep Dive con un approfondimento al gameplay

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 6 settembre 2024) EA SPORTS ha mostrato ai giocatori ildi NHL 25, nuovo capitolo della serie appartenente alla nota serie sportiva. Ildidi oggi presenta le innovazioni deldi NHL 25 e dimostra come l’Hockey sia strutturato in modorso. Grazie al nuovo sistema di animazione basato sulla logica ICE-Q, i giocatori possono controllare ogni centimetro di ghiaccio. Dal sistema di pattinaggio rinnovato all’IA avanzata dei giocatori controllati dalla CPU, fino alle autentiche Azioni Reattive dei giocatori, ogni aspetto di ICE-Q conferisce a NHL 25 un maggiore realismo. Next-Gen Vision Control Next-Gen Vision Control è una rivisitazione totale del sistema di pattinaggio di Chel, che modernizza il modo in cui i giocatori pattinano su ghiaccio con maggiore precisione.