Marangon – Napoli nel gruppo di vertice della serie A

(Di venerdì 6 settembre 2024) LUCIANOA RADIO MARTE: “FORTE, E’ NELDIA”“IIè neldelle prime 6 squadre in Italia, a contendersi la zona Champions. La squadra è forte, lo era – ha detto l’ex azzurro e opinionista a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – lo scorso anno quando è andato tutto male ma i valori dei giocatori non erano da decimo posto. Serviva un Conte già la scorsa stagione. Ormai gli azzurri sono tra i top clubA da anni. L’Inter è la squadra da battere anche quest’anno. Conte dovrà essere bravo a gestire gli umori: l’entusiasmo dei tifosi fa benissimo quando si gioca, allo stadio. In altri momenti occorre isolare la squadra, invece. La questione Osimhen è stata gestita malissimo da tutti; da lui, dal procuratore e dalle società.