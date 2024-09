Loredana Berté salta una data del tour | nuovi problemi di salute

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024)Bertè ha annunciato che, a causa didi, non potrà esibirsi al concerto previsto per sabato 7 settembre a Capri. L’artista, che aveva già mostrato segni di sofferenza durante la precedentedi Mantova il 31 agosto, ha dovuto posticipare la performance. In quell’occasione, il concerto iniziò con circa 35 minuti di ritardo a causa di forti dolori addominali che l’avevano afflitta per tutta la giornata. Nonostante il caldo umido e la necessità di sedersi frequentemente sul palco,riuscì a completare l’esibizione con grande sforzo. Dopo essere tornata a Milano, la cantante è stata sottoposta a controlli medici che hanno rivelato una diagnosi di gastroduodenite acuta, complicata da ipertensione arteriosa. Sebbene le prime cure abbiano migliorato leggermente il quadro clinico, non sono state sufficienti a risolvere completamente il problema.