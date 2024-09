Liev Schreiber spiega perché non ha interpretato Sabertooth in Deadpool & Wolverine

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 6 settembre 2024)non hainTra tutte le voci che si sono rincorse in vista dell’uscita di, i fan potrebbero essere stati più eccitati dalla prospettiva di un ritorno dinei panni di Victor Creed, alias. L’attore di Ray Donovan ha fatto solo un’apparizione nei panni del cattivo animalesco in X-Men le origini:e, sebbene il film in sé sia generalmente considerato di qualità inferiore (per usare un eufemismo), l’interpretazione diè spesso acclamata come uno dei pochi punti di forza. Si è speculato sul fatto cheavrebbe potuto interpretarein Logan – Thedi James Mangold, ma l’attore ha poi rivelato di non essere mai stato contattato.