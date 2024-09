La skincare del rientro I pilastri di 2beautiful E la pelle si rigenera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Luminosità, idratazione e prevenzione dei segni di espressione sono i tredelin bellezza dopo settimane di esposizione alle aggressioni ambientali estive. Il suggerimento è valido anche per chi è rimasto in città, dato che i raggi UV incidono anche negli spostamenti quotidiani urbani. Inoltre, l’alto tasso di umidità aumenta l’evaporazione dell’acqua dagli strati superficiali della, anche in virtù del fatto che, unita alle alte temperature, scoraggia dall’applicazione di idratanti sul viso. Il risultato? In autunno ci si ritrova con una sensazione diche tira. Ecco che arriva in soccorso la maschera viso lenitiva ’Relax, take it easy’ di, ricca di principi attivi antiossidanti che rafforzano lae aumentano la capacità di trattenere l’acqua.