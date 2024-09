I dati del Cies | il team vale l’ottavo posto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Costi alla mano, il Bologna è da ottavoe da lotta per l’Europa: a raccontarlo idelFootball Observatory. L’ultimo mercato si è chiuso con un saldo positivo per il club rossoblù, pure con un aumento dei costi: il monte ingaggi della rosa è salito di 8-9 milioni, senza contare l’ingaggio di Italiano da 2,5 milioni: costo lievitato anche questo, rispetto agli 1,8 milioni percepiti un anno fa da Thiago Motta, senza considerare lo staff. La prima squadra italiana per costi è decima in Europa ed è la Juventus con 626 milioni. Seconda per distacco il Napoli (394), a seguire Milan (375), Inter (329), Roma (261), Atalanta (258), Fiorentina (196). Alil Bologna con 171 milioni di costi, ingaggi inclusi, davanti a Lazio (171) e Torino (132).