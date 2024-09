Ex di Temptation Island nel cast del Grande Fratello | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una altro concorrente Nip dell’edizione di quest’anno delè stato annunciato. Se l’elenco dei Vip è alquanto ricco e quasi completo, quello dei Nip lo è certamente meno. Al momento, infatti, sono stati annunciati solo due protagonisti, ovvero, Michaelorino e Sara Pilla. Adesso, però, è stato fatto anche un terzo nome. Si tratta di una donna e, malgrado sia annoverata tra i personaggi non famosi, risulta essere al pari di altri che, invece, sono catalogati nell’elenco dei Vip. Lei, infatti, ha partecipato ad una passata edizione dichi è la terza concorrente Nip dele cosa ha fatto In queste ore, Davide Maggio ha annunciato il nome della terza concorrente Nip di questa edizione del, in partenza su Canale 5 da lunedì 16 settembre.