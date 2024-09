Esplosione in campeggio ad Alleghe | due donne ferite e ricoverate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Belluno, 6 settembre 2024 – Incidente in unad, nel Bellunese: dueresidenti a Padova, di 67 e 39 anni, sono rimastea seguito della distruzione della roulotte nella quale si trovavano, causata dall’di una bombola o da una fuga di gas. Ferito anche il marito della 39enne: presenta una modesta ustione. Entrambe lesono state portate in ospedale: la più giovane ad Agordo, mentre la 67enne – ferita in modo più grave – a quello di Treviso. Sul posto hanno operato Suem 118, vigili del fuoco e carabinieri.