È un sì Il campione olimpico si sposa dopo 5 anni di fidanzamento La proposta in spiaggia

(Di venerdì 6 settembre 2024)la medaglia alle Olimpiadi di Parigi, arriva anche l’anello di matrimonio. Ilitaliano lo ha sfoderato inper la sua futura bellissima. Ladi matrimonio è andata in scena nella “Città degli Angeli”, davanti al mare con il sole al tramonto. Tutto perfetto. Una scena che la coppia ha voluto condividere con amici, parenti e tifosi via social. In tutta risposta per loro una valanga di messaggi di auguri e felicitazioni da tutto il mondo. ILitaliano ha fatto centro anche in amore.cinquedi, ha deciso di fare il grande passo. “Inaspettatamente ho detto sì” commenta lei, pubblicando una foto che li vede abbracciati subitolaid matrimonio, sorridenti e felici, mentre lui si porta una mano sulla fronte. Un amore, il loro, cementato proprio dallo sport, e che è passato anche attraverso vicende dolorose.