Difesa dei confini e due nomine di peso | Matteo Salvini lancia la campagna d' autunno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il raduno di Pontida il 6 ottobre, una manifestazione a Palermo il 18. Sono queste le prime tappe dellad'cheha illustrato ieri ai vertici della Lega. Ma nell'agenda del leader leghista c'è molto di più. Autonomia, immigrazione e sicurezza saranno le parole d'ordine del Carroccio da qui a metà -fine novembre e accompagneranno sia gli eventi ufficiali sia le campagne elettorali in Liguria, Emilia Romagna e Umbria. Proprio per dare una sferzata alla macchina organizzativa, già la prossima settimanapotrebbe mettere mano alla batteria di vice segretari, tra i quali figurano Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana, che però hanno anche ruoli istituzionali (il primo è ministor dell'Economia, il secondo è presidente della Camera). Per questo potrebbero essere sostituiti da figure più operative e con le mani libere.