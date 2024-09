Corti in Cortile – il Cinema in Breve | il programma del festival di Catania

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si inaugura l’11 settembre 2024 la XVI edizione delinternazionale del cortometraggioinle, ilin. In, oltre ai 21 cortometraggi in concorso, numerosi panel e tavole rotonde, talk, masterclass e, visto il successo dello scorso anno, il Film Market, il primo networking per gli operatori dell’industria deldel Sud Italia. Il bellissimo poster diinle 2024Attesissimo appuntamento di fine estate,inle, ilininaugura la sua sedicesima edizione l’11 settembre, come di consueto presso il Palazzo della Cultura di(Palazzo Platamone).