Codacons denuncia ancora degrado | rischio igienico sanitario nei pressi della scuola Da Procida a Salerno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sarà richiesto urgente intervento dell’asl. La situazione tra via Lanzarote e via Maganario è paragonata a una bidonville africana “Untale che mentre si facevano le foto si è stati invasi da insetti che ci hanno punto”, afferma il presidente delCampania Matteo Marchetti, “c’è una pochi giorni dall’inizio delle scuole ed è gravissimo che un Sindaco dica di non vedere ildando la colpa all’assenza di pioggia..la discarica a cielo aperto nel centro del quartiere Carmine è forse causata dalla pioggia???? Siamo costretti a questo punto a chiedere l’intervento dell’Asl. ”. Dalle immagini anche del verde non curato si evince chiaramente che quell’area non è pulita da mesi.