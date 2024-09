Caso Boccia dopo l’intervista del Tg1 a Sangiuliano è bufera anche su TeleMeloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 settembre 2024) Se il “ministro ‘nammurato” Gennaropensava che bastassero 15 minuti di umiliazione nel confessionale dell’amico Gian Marco Chiocci davanti a da 3,2 milioni di spettatori increduli, per mettere la parola fine alla sua personalissima telenovelas romantico-politica, si sbagliava di grosso. Quei 15 minuti, infatti, oltre a segnare uno dei punti più squallidi della storia politica italiana, hanno scatenato roventi polemiche, con buona pace di quanti nel centrodestraieri hanno tentato di derubricare la vicendacome “una storia personale ormai chiusa”.finisce in Commissione di vigilanza Rai Il primo fronte riguarda proprio l’uso personale della Rai, scelta da “Genny” come luogo dove dare spiegazioni, al posto del Parlamento. “Ieri sera è successa una cosa inimmaginabile per il servizio pubblico.