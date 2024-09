Calcio giovanile Il volontario in bagno con il baby calciatore Via dai campi per 5 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Firenze, 6 settembre 2024 – Ha accompagnato inun giovanissimoe lì si sarebbe consumato un gioco inappropriato tra un adulto e un bambino di nemmeno sette. L’episodio, avvenuto durante un centro estivo organizzato da una blasonata società fiorentina (di cui non riferiamo il nome per tutela della presunta piccola vittima), è finito davanti alla giustizia sportiva, che ha sanzionato il club per responsabilità oggettiva con una multa di mille euro e inflitto al tesserato un’inibizione per cinqueda qualsiasi ruolo nell’ambito della Figc. Ma gli atti sono stati trasmessi anche alla procura ordinaria, che valuterà se quegli atteggiamenti già condannati dal tribunale federale territoriale rappresentino anche un abuso su un minore. I fatti risalgono al luglio del 2021, ma l’esito del processo disciplinare è stato reso noto lo scorso 2 agosto.