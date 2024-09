Borsa | Milano +03% positiva dopo Wall street l' Europa tiene

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Piazza Affari si muove in leggero rialzol'avvio die la raffica di dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, con l'indice Ftse Mib che cresce dello 0,3%. Sullo stesso livello l'aumento di Parigi, mentre Londra sale dello 0,2% e Francoforte ondeggia attorno alla parità . In un clima dei mercati incerto, lo spread Btp-Bund a 10 anni è in leggero calo a 142 punti base, con l'euro piatto nei confronti del dollaro a quota 1,11. Sul fronte dell'energia il gas sale dell'1,5% a 36,7 euro, con il petrolio che cresce di circa un punto percentuale a sfiorare i 70 dollari al barile. Intra i titoli a elevata capitalizzazione il migliore è A2a che cresce del 2,2%, con Hera in rialzo dell'1,8% e Ferrari di un punto e mezzo.